المعونة: استكمال صرف المخصصات لـ 30 ألف منتفع اليوم عبر البنوك

الوكيل الإخباري - رصد

قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق المعونة الوطنية ايمن رباع إن 190 ألف أسرة من المنتفعين استلموا مستحقاتهم لشهر أيلول الماضي منذ الخميس الماضي لغاية اللحظة من أصل 220 ألف أسرة .

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وأضاف رباع اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن 30 ألف منتفع تأخرت مستحقاتهم بسبب دمج برنامجي المعونة الشهرية والدعم النقدي الموحد والذي نتج عنه مشكلة تقنية تم حلها مع البنك المركزي.



وأكد أنه سيتم تحويل المخصصات المتبقية لـ 30 ألف منتفع ظهر اليوم الثلاثاء عبر البنوك .



ولفت أن الصندوق وسع برامجه بدعم 100 ألف منتفع إلى 220 ألف منتفع من عام 2019 إلى عام 2023 مؤكداً أنه تم زيادة ميزانية الصندوق من 100 مليون دينار إلى 247 مليون دينار.



وكان مواطنون اشتكوا من تأخر موعد صرف مخصصاتهم الشهرية من صندوق المعونة الوطنية برغم تأكيد الصندوق تحويل المخصصات منذ يوم الخميس الماضي.

