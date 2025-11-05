لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية

الوكيل الإخباري- اعتمدت اللجنة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، عدة مشاريع قرارات دولية تتعلق بنـزع السلاح والأمن، أيدها الأردن.

وحصل مشروع القرار بشأن "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي" على تأييد 174 دولة، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل فيما امتنعت عن التصويت دولة واحدة هي أوكرانيا.