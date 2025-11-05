لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية

وحصل مشروع القرار بعنوان "معاهدة تجارة الأسلحة" على تأييد 129 دولة، وعارضته الولايات المتحدة فقط فيما صوتت بالامتناع 27 دولة.
-
أخبار متعلقة
-
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
-
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
-
الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية
-
بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك.. ممداني يوجه رسالة لترامب
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في اليمن والسودان
-
مقتل 7 على الأقل بعد تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي
-
زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك
-
الولايات المتحدة تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن