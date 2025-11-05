الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية

وذكر بيان نشر على موقع وزارة المال الصينية نقلا عن مجلس الدولة في بكين، أن الصين "ستعلّق تنفيذ التدابير الجمركية الإضافية" التي فرضتها في أمر صدر في آذار الماضي على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية
-
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
-
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
-
بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك.. ممداني يوجه رسالة لترامب
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في اليمن والسودان
-
مقتل 7 على الأقل بعد تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي
-
زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك
-
الولايات المتحدة تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن