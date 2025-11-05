الأربعاء 2025-11-05 09:47 ص
 

وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي

الأربعاء، 05-11-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قوله إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.اضافة اعلان


وقال جروسي للصحيفة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ حربها مع إسرائيل في حزيران، إلا أنه لم يُسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة.
 
 
