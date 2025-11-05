الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36

ولا يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس منذ انتهاء الميزانية السابقة للدولة الفدرالية في الأول من تشرين الأول، من التوصل إلى اتفاق يسمح بتخطي هذا الشلل الذي أدى إلى تجميد إعانات اجتماعية وأحال مئات آلاف الموظفين الحكوميين على البطالة التقنية وبلبل حتى حركة الملاحة الجوية.
