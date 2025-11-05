حادث سير على طريق المطار

وأفادت إدارة السير أن مجموعاتها تتواجد حالياً في الموقع للتعامل مع الحادث ورفع أثره، والعمل على سحب المركبات وتنظيم حركة السير.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش ينعى احمد الخرابشة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى عز الدين المواجدة
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي
-
بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل
-
الأمن يكشف تفاصيل الحقيبة المشتبه بها وسط العاصمة
-
أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة