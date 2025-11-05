حادث سير على طريق المطار

الوكيل الإخباري- وقع حادث سير بين مركبتين على طريق المطار، وتحديداً بعد الملتقى باتجاه السابع، ، إثر فقدان إحدى المركبتين هواء أحد إطاراتها، ما تسبب بحدوث ازدحام مروري ملحوظ امتد أثره حتى جسر الأمير حسين.

اضافة اعلان