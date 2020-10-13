المعونة ترد على شكاوى مواطنين عبر برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون بالوقوف على أسباب عدم حصولهم ، على مخصصات مالية من صندوق المعونة الوطنية.

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جاء ذلك ، الثلاثاء ، من خلال "برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث طالب عدد من المواطنين معرفة الأسباب التي حالت دون حصولهم على الدعم .

ومن جهته فقد بيّن صندوق المعونة من خلال ردّه عبر البرنامج ، أن سبب عدم استلام مواطن للدعم النقدي ، وجود بيانات ، تؤكد وجود مؤسسة باسمه ، الأمر الذي أدّى إلى رفض طلبه ، وبالتالي عدم حصوله على الدعم .

وفي شكوى أخرى من أحد المواطنين ، بذات السياق ، فقد أوضح الصندوق ، بأنه ولدى مراجعة بيانات مواطن آخر ، اتضـح أنه يستحق الحصول على الدعم ، وسيتم تحويــل مستحقاته خلال الأيام القادمة .

وأشار الإعلامي محمد الوكيل، أنه يُجــدر على من لم يحصل على دعم مالي من الصندوق، التواصل مع المعونة الوطنية ، لغايات الوقوف على أسباب ذلك.

وما زال "برنامج الوكيل" يتلقى الشكاوى، بشأن عدم حصول مواطنين على الدعم النقدي .

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