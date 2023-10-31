المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر باستخدام أسلحة محرمة دولياً على غزة

الوكيل الاخباري -رصد

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جاء إلى معبر رفح الحدودي ولكنه لم يقوم بواجبه لفتح تحقيق جدي بالعدوان المستمر على قطاع غزة.

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وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن في الحروب السابقة شهدت فتح ملف التحقيقات بشكل فوري وحقيقي .



وحول استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً أشار إلى أن الاحتلال مستمر باستخدامها خلال العدوان على غزة لافتا أنها تحدث حروق شديدة وتهتكات .

وطالب بلجان تحقيق دولية أن تأتي إلى قطاع غزة وتفتح باب التحقيق لما يحدث في القطاع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال " طواقم الدفاع المدني تقوم بسحب الوقود من المركبات المتوقفة والتي تم قصفها من قبل الاحتلال لوضعها في مركبات الإسعاف لتواصل عمليات الإنقاذ".



وأكد أن الاحتلال لا زال يستهدف المستشفيات والمواقع القريبة منها بالإضافة إلى القصف المستمر للمباني السكنية في القطاع لافتا أن آخرها كان قصف الطابق الثالث من مستشفى الصداقة التركي لعلاج مرضى السرطان .

