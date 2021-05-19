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الأربعاء، 19-05-2021 09:30 ص

خطر يحدّق بالقطاع

الهلال الأحمر الفلسطيني : انقطاع الإمدادات الغذائية في غزة

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الوكيل الإخباري - أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ، الدكتور بشار مراد، أن شحنة من المواد الغذائية وصلت أمس الثلاثاء إلى قطاع غزة من الأردن .

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ولفت مراد ، الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن توجيهات الملك عبد الله الثاني ،" ليست بجديدة" ، وساهمت في تعزيز القطاع الصحي في غزة الذي بات مهدّدا ، نتيجة لارتفاع أعداد الشهداء والمصابين وارتفاع نسبة إشغال الأسرّة في مختلف المستشفيات.

 

وبيّن للإعلامي محمد الوكيل ، أن حصيلة عدد الشهداء في القطاع - حتى لحظة كتابة الخبر - 218 شهيدا من بينهم 63 طفلا ، و1500 إصابة من بينها 450 طفلا ، و295 سيدة .

 

وقال " هنالك أزمة حقيقية في الكهرباء ، علما أن المستشفيات باتت تعتمد على المحروقات والمولّدات ، وهنالك مشكلة في توصيل المياه ، ولا يمكن ضخ المياه إلى أماكن تخزينها (..) غزة في خطر ولا يوجد إمدادات غذائية ، نتيجة لإغلاق المعابر الحدودية" .

 

وزاد مراد " 40 ألف نسمة من أهالي القطاع تم لجوئهم إلى المدارس ، وهنالك أماكن تعاني تكدّس من أهالي القطاع ، ونحن في كارثة مُركّبة نتيجة للحرب على غزة ، ونتيجة لجائحة كورونا" .

 

وكشف ان غالبية الإصابات في حالة حرجة ، حيث الحروق ، والبتر ، نتيجة للصواريخ واستهداف المدنيين .

 




 

 


 

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