الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا

الوكيل الإخباري - رصد



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كشف أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أنه تم تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا.وقال الشبلي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إنه منذ وقوع الزلزال كان هناك توجيهات ملكية سامية بتقديم مختلف أنواع المساعدات إلى المتضررين في سوريا وتركيا، لافتا إلى أن المساعدات التي قدمت هي مواد إغاثية ولوجستية مثل الخيم والملابس الشتوية والحرامات بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية عدا عن توفير المواد الغذائية التي تتناسب مع الظروف الحالية,وأضاف أن طائرة إغاثية غادرت قبل قليل إلى مطار اللاذقية في سوريا، فيما تغادر طائرة أخرى من مطار ماركا إلى تركيا وتحمل على متنها فرق إنقاذ وكوادر بشرية وطبية متخصصة في التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.وأشار الشبلي إلى أنه سيتم تقييم الاحتياجات في المناطق المتضررة لمعرفة نوع الاحتياجات الواجب تقديمها خلال الأيام القادمة حتى تحقق الاستفادة الكاملة من قبل المنكوبين والمتضررين في مناطق الزلزال المدمر.وبيّن أن الهيئة الخيرية هي الجهة المختصة في تلقي التبرعات سواءً أكانت مادية أو عينية وهي الجهة التي آلية توزيعها وإيصالها إلى محتاجيها الحقيقيين، لافتا إلى أن الأردنيين مواطنين وجهات ومؤسسات سطروا أروع الأمثلة في الإنسانية من خلال التبرعات التي قدموها منذ وقوع الأزمة.ولفت إلى أنه سيتم بناء جسر بري مع سوريا يضم شاحنات تحمل مختلف أنواع المساعدات إلى المنكوبين في الأماكن المتضررة بالتنسيق مع الجهات الرسمية.وأوضح الشبلي أن القطاع الخاص شريك رئيسي بالهيئة الخيرية من خلال المساعدات التي يقدمها بشكل مستمر، وهو يعكس قيم الأردن وشعبه الطيب الذي يتسابق من أجل تقديم المساعدة وهذا هو ديدن الأردنيين.وتابع أنه يمكن للراغبين بالتبرع التواصل مع الهيئة عبر الاتصال على الأرقام 065523190 و0796934694 أو من خلال الحساب البنكي في بنك الاتحاد تحت اسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فرع الوحدات، رقم (iban)JO21UBSI1030000040101659915110، أو من خلال إي فواتيركم أو من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني:www.jhco.org.jo.