البنتاغون يعلن رغبته في إبرام اتفاقية مع روسيا لضبط الأسلحة النووية

الوكيل الإخباري- أعربت السلطات الأمريكية عن رغبتها في عقد اتفاقية مع روسيا للسيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية.

ووفقا لتصريحات روبرت كادليك، المرشح لمنصب مساعد وزير الحرب للردع النووي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن روسيا تمتلك، على حد زعمه، ترسانة نووية كبيرة تشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة غير المشمولة بمعاهدة ستارت الجديدة.

وقال كادليك: "أعتقد أنه يجب علينا استكشاف السبل لضمان إدراج هذه الأسلحة في اتفاقية للسيطرة على الأسلحة مع روسيا"، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس".

وفي وقت سابق، ادعى السيناتور روجر ويكر أن الولايات المتحدة تتخلف عن روسيا والصين في مجال تحديث الترسانة النووية.


من جانبه، أكد ترامب في أغسطس الماضي أن واشنطن وموسكو تبحثان خفض ترسانتيهما النووية، وأعرب عن رغبته في إشراك بكين في هذه العملية.


RT

 
 
