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الأحد، 01-08-2021 11:18 ص

بعد مناشدة مواطنة لـبرنامج الوكيل ..فزعة أردنية في زمن قياسي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - في زمن قياسي ، قادت فزعة وإنسانية إحدى المسؤولين في شركة خاصة بالتوظيف إلى توفير عمل لشاب عشريني ، بعد مناشدة والدته عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

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وتواصلت مواطنة مع الإعلامي محمد الوكيل، لبثّ مناشدتها ، لمساعدة ابنها للعمل ، من أجل التمكّن من إعالة العائلة التي تتقاضى معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية .

 

وبعد دقائق تواصل مسؤول في شركة توظيف مع البرنامج ، ليُطمئن المواطنة ، ويزف لها البشرى ، بعدما لم يجد ضالته خلال بحثه عن عمل ، حيث يخرج منذ ساعات الصباح حتى المساء ، منذ فترة طويلة .

 

السيدة ، ظهر من نبرة صوتها "سعادتها" حيال الخبر ، مثمنة جهود "برنامج الوكيل" في بثّ الأمل في نفوس المواطنين.

 

 

 

 




 

 


 

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