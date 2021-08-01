بعد مناشدة مواطنة لـبرنامج الوكيل ..فزعة أردنية في زمن قياسي

الوكيل الإخباري - في زمن قياسي ، قادت فزعة وإنسانية إحدى المسؤولين في شركة خاصة بالتوظيف إلى توفير عمل لشاب عشريني ، بعد مناشدة والدته عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

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وتواصلت مواطنة مع الإعلامي محمد الوكيل، لبثّ مناشدتها ، لمساعدة ابنها للعمل ، من أجل التمكّن من إعالة العائلة التي تتقاضى معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية .

وبعد دقائق تواصل مسؤول في شركة توظيف مع البرنامج ، ليُطمئن المواطنة ، ويزف لها البشرى ، بعدما لم يجد ضالته خلال بحثه عن عمل ، حيث يخرج منذ ساعات الصباح حتى المساء ، منذ فترة طويلة .

السيدة ، ظهر من نبرة صوتها "سعادتها" حيال الخبر ، مثمنة جهود "برنامج الوكيل" في بثّ الأمل في نفوس المواطنين.