برنامج الوكيل يثمن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - تطرّق الإعلامي محمد الوكيل ، الأحد، في حديثه عبر "برنامج الوكيل " والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أهمية تلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا ، من أجل عودة الحياة إلى مجاريها في المملكة .

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وثمّن الإعلامي محمد الوكيل ، التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ، حيث ارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، خاصة في عيد الأضحى المبارك .

واستهجن عدم توجّه الكثيرين لغايات التطعيم ، منوّها أن الإقبال على التطعيم يساهم إلى حدّ كبير بالتخلّص من الوباء .

ولفت الإعلامي الوكيل ، إلى دور الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها كبح جماح الوباء ، منوّها إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات لمصابي كورونا "مطمئنة" ، وفق بيانات وزارة الصحة .