بعد مناشدة مواطن لـ برنامج الوكيل .. وزير التنمية يوعز بمساعدته

الوكيل الإخباري - إجراءات سريعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بعد مناشدة مواطن أردني ، مريض بالكلى ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، بالوقوف على مشكلته ، التي تتمثل بعدم حصوله على "راتب" من الوزارة ، نتيجة لعمله كـ"سائق عمومي".
واليوم يتواصل المواطن، مع الإعلامي محمد الوكيل ، ليُبيّن - المواطن - له أن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، تواصل معه ، وأوعز باتخاذ الإجراءات بشأنه ، نتيجة لتردي وضعه المالي وتراكم الأعباء المالية عليه ، خاصة في جائحة كورونا .
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مريض كلى يناشد التنمية الاجتماعية
وأشار المواطن ، أن " برنامج الوكيل" ، ساهم في التخفيف من معاناته أمام حاجته المادية وأمام مرضه .
ولفت ، أنه التقى بمسؤولين في الوزارة ، حيث تعهدوا بصرف معونة وطنية شهرية ، ابتداء من شهر شباط (2) القادم، بعد دراسة حالتــه ، مثمّنا جهود الوزير المفلح بالوقوف على أوضاع الأردنيين ، واتخاذ إجراءات للتيسير عليهم، من منطلق مسؤوليته الاجتماعية .
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