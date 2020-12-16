بعد مناشدة مواطن لـ برنامج الوكيل .. وزير التنمية يوعز بمساعدته

الوكيل الإخباري - إجراءات سريعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بعد مناشدة مواطن أردني ، مريض بالكلى ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، بالوقوف على مشكلته ، التي تتمثل بعدم حصوله على "راتب" من الوزارة ، نتيجة لعمله كـ"سائق عمومي".

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واليوم يتواصل المواطن، مع الإعلامي محمد الوكيل ، ليُبيّن - المواطن - له أن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، تواصل معه ، وأوعز باتخاذ الإجراءات بشأنه ، نتيجة لتردي وضعه المالي وتراكم الأعباء المالية عليه ، خاصة في جائحة كورونا .

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مريض كلى يناشد التنمية الاجتماعية

وأشار المواطن ، أن " برنامج الوكيل" ، ساهم في التخفيف من معاناته أمام حاجته المادية وأمام مرضه .

ولفت ، أنه التقى بمسؤولين في الوزارة ، حيث تعهدوا بصرف معونة وطنية شهرية ، ابتداء من شهر شباط (2) القادم، بعد دراسة حالتــه ، مثمّنا جهود الوزير المفلح بالوقوف على أوضاع الأردنيين ، واتخاذ إجراءات للتيسير عليهم، من منطلق مسؤوليته الاجتماعية .

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