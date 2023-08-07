الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الأردن

المملكة على موعد مع موجة حر جديدة

منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد ينتشر بسرعة في بريطانيا والولايات المتحدة

رئيس الوزراء يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

فلسطين: سلطات الاحتلال قتلت 40 طفلا منذ بداية العام الجاري

إدارة السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على اوتوستراد عمان - الزرقاء

الحنيطي يؤكد على توفير السلع الأساسية في المؤسسة الاستهلاكية وبأسعار مناسبة

الإفتاء توضح حكم استعمال بيت مهجور دون اذن من أصحابه

التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات

الفراية: تم قياس مؤشرات الفجوة الجندرية بـ6 محافظات

الإثنين، 07-08-2023 10:34 ص

بلدية إربد: أكثر من 100 آلية لجمع النفايات.. وخطة لاستحداث 4 إشارات مرور جديدة

635695597699160000


الوكيل الإخباري - رصد
كشف رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي وجود أكثر من 100 آلية لجمع النفايات من 6 آلاف حاوية ضمن اختصاص البلدية.اضافة اعلان


وقال الكوفحي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين، ردا على حرق الحاويات وتضرر المواطنين المجاورين لها، إن البلدية تواجه هذه المشكلة من قبل النباشين الذين يبحثون عن الخردة أو الأشخاص أصحاب السوابق أو فاقدي الأهلية وهي مشكلة لكنها ليست ظاهرة كبيرة وهي تولي مسألة النظافة أولوية كبرى.

وأضاف أنه في حال الاشتباه بحرق هذه الحاويات من قبل عمال الوطن أو موظفي البلدية فإن المتسبب يخضع للمساءلة.

وأشار الكوفحي إلى أن بلدية إربد توفر خدماتها لنحو 1.5 مليون مواطن ضمن 23 منطقة، وهي تسعى لتوفيرها بعدالة وضمن الموازنات المتوفرة، مبينا أن منطقة أيدون حازت خلال المجلس البلدي الحالي على خدمات (تعبيد طرق) بنحو مليون دينار من أصل 6 مليون متوفرة وهي لا تستطيع تعبيد الشوارع الفرعية على حساب الشوارع الرئيسية في المدينة.

وحول الإضاءة في الملعب البلدي أوضح أنه سيتم تعزيز الإضاءة في حال كان هناك نقص أو مشكلة بالإضاءة، مشيرا إلى أن البلدية توفر الملعب خدمة للأندية في محافظات الشمال والأكاديميات الرياضية.

وعن مشروع الحسبة القديمة (الجورة) الذي تمت إزالتها مؤخرا، قال الكوفحي إن المبنى أنشئ منذ الستينيات وكان البناء آيلا للسقوط وتمت إزالته حفاظا على أرواح المواطنين والمتسوقين والتجار، علما بأنه تم توفير مكان بديل وتمت الإزالة، مضيفا أنه سيتم بناء موقع جديد بـ4 طوابق منها طابقين مواقف سيارات وطابقين حسبة ومحلات تجارية وفق تصميم حديث وجاذب وسينتهي العمل به مع نهاية العام القادم.

وبيّن أن الاكتظاظ في محكمة البلدية يعود إلى نمو أعداد المواطنين الراغبين بترخيص مركباتهم خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عزوفهم مؤخرا بعد انتشار شائعات حول صدور عفو عام عن المخالفات، لافتا إلى تعزيز المحكمة بـ4 موظفين إضافيين للتخفيف على المواطنين وإنجاز المعاملات بشكل أسرع.

وحول مشكلة انتشار الكلاب الضالة شدد الكوفحي على أن البلدية توليها أهمية كبرى، لافتا إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 دونمات وقامت بالتوقيع مع عدد من الجمعيات ذات العلاقة لكن القدرات المالية للجمعيات لم تسعفها لبدء العمل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
357520930_664903809015593_2825080755288181439_n

الكوفحي: أعمال الحفريات في إربد شارفت على الانتهاء وبنسبة إنجاز 90%

000

تجنباً لوقوع كارثة .. الأمانة تزيل جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

إعطاء القاح

صحة العاصمة: دوام الأطباء والممرضين في المراكز الصحية للساعة 4 عصراً

0000

"مياهنا": تعاملنا مع انفجار خط مياه رئيسي قطع المياه لمدة 16 ساعة في السلط

وزارة المياه والري1

وزارة المياه: 3 مليون متر مكعب استخدامات المملكة يومياً من المياه

6LM4CWhLDKMUGQCXVm3AyLp1aSz6aX3fPNmHQbOY

المحاميد: سيطرنا على معظم شكاوى نقص المياه بمحافظات الجنوب