توجه لوضع شروط وإجراءات جديدة للبيع والشراء عبر الانترنت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن الوزارة تتجه لوضع شروط وإجراءات للبيع والشراء عبر الانترنت ضمن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت .



ونوهت أن التجارة الإلكترونية توفر الوقت والجهد للمستهلك مؤكدة أن الوزارة تسعى لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية بعد أن رصدت 656 شكوى من المواطنين خلال مدة معينة بهذا الشأن حيث بلغ 50%منها إلكترونيا .



أضاف نائب رئيس غرفة تجارة الاردن محمود الجليس اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" بشأن تغول الطرود البريدية القادمة من الخارج أنه يجب وقف الطرود لحماية السوق المحلي والحد من خسائر التجار.





ومن جهته طالب عضو غرفة تجارة عمان ونقيب الألبسة سلطان علان بتنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة من خلال عقوبة وتغريم كل مخالف منوها إلى ضرورة وقف إعفاء الطرود البريدية لحين تحقيق توازن في الرسوم والضرائب والإجراءات.



ودعت الزعبي المواطنين التواصل مع حماية إدارة المستهلك عبر الرقم التالي 5661176 للإبلاغ عن شكاوى مخالفات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الشراء من مواقع مضمونة والتأكد من السلعة قبل استلامها للحد من التغول والخداع.

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