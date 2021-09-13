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الإثنين، 13-09-2021 07:31 ص

جرش .. ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا الأحد 3 أضعاف الأيام الماضية

لقاح


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد المقبلين على تلقي لقاح كورونا في محافظة جرش يوم أمس الأحد بـ3 أضعاف مقارنة بالأيام الماضية ، وفق مديرية صحة محافظة جرش.

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جاء ذلك وفق ما تحدّث به الإعلامي محمد الوكيل الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث أشار إلى زيادة الإقبال في المحافظة نتيجة لتواجد فريق البرنامج في المحافظة لتحفيز أهالي المحافظة على تلقي اللقاح للحفاظ على صحة وسلامتهم من الوباء.

 

وبين الإعلامي الوكيل أن "برنامج الوكيل "ساهم في رفع وتيرة الإقبال على التطعيم في المراكز الستة الخاصة في التطعيم بالمحافظة بـ3 أضعاف  ، منوها أن عدد الذين تلقوا اللقاح في نادي جرش الرياضي وصل حتى مساء أمس الأحد إلى 1000 متلقٍ.

 

وكان " برنامج الوكيل " بثّ حلقة أمس الأحد من نادي جرش الرياضي بالتعاون مع وزارة الصحة ، ومشروع التغذية والصحة المجتمعية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

 

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