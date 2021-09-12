صحة جرش لـ برنامج الوكيل : لم نسجل أعراض جانبية لمتلقي اللقاح - فيديو

الوكيل الإخباري - شدّد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة جرش ، الدكتور محمد الطحان ، على أهمية تلقي مطعوم كورونا .

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ولفت الطحان الأحد عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن هنالك "فريقا جوال" لغايات التسهيل على المواطنين لتلقي اللقاح .

وأشار للإعلامي محمد الوكيل إلى أن هنالك تنسيقا بين ما يسمى بـ"الفريق الجوال" والمجتمع المحلي في محافظة جرش قبل يوم من أجل المساهمة في زيادة الإقبال على أخذ اللقاح ومعرفة المواطنين بوجود الفريق في منطقتهم لغايات أخذ المطعوم.

وقال الطحان " لم يتم تسجيل أعراض جانبية لمن تلقوا اللقاح في المحافظة ، كما تراجعت نسبة الإشغال في مستشفيات المحافظة ونسبة المتواجدين في العناية المركزة من المصابين بالفيروس نتيجة للإقبال على التطعيم " .