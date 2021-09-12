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الأحد، 12-09-2021 08:56 ص

البلبيسي لـ برنامج الوكيل : نسبة الفحوصات الإيجابية مستقرة

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي ، ان الوضع الوبائي في المملكة مستقر ، بالرغم من استقراره على ارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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وبين البلبيسي ، الأحد عبر " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا"، أن نسبة إشغال المستشفيات بمصابي الفيروس بلغت نحو 20 %- 25%.

 

وأشار في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل أن نسبة الفحوصات الإيجابية وصلت نحو 3%- 4% ، وتابع " لم يتم تجاوز الحد المسموح به فيما يتعلق بنسبة الفحوصات الإيجابية " .

 

وأشار البلبيسي إلى أنه تم الوصول إلى 50% من الفئة المستهدفة بأخذ المطعوم من  الجرعة الثانية حيث تجاوزت 3 مليون شخص رغم أن هناك 200 ألف شخص تخلف عن أخذ هذه الجرعة.

 

وأردف قائلا " كما تم الوصول إلى 56% من الفئة المستهدفة للجرعة الأولى، علما أن الفئة المستهدفة من عملية التطعيم هم من 18 عاماً فما فوق والذي يفوق عددهم 6,4 مليون شخص".

 

"وضعت الوزارة مراكز للتطعيم في المراكز الصحية الشاملة كونها يزورها هذه الفئة من المواطنين لخذ العلاجات الطبية، وبهذا يتم الوصول لهم وإعطائهم المطعوم ، كما أطلقت الوزارة عيادة متنقلة للوصول إلى بعض المناطق البعيدة" ، وفق البلبيسي الذي أوضح أنه تم الوصول إلى 60% من الفئات الكبيرة في العمر" .

وبين البلبيسي أن الفئة المهمة التي تستهدفها الوزارة هي الفئة العمرية 45 عاما فما فوق، كونهم الأكثر عرضة للإصابة والدخول إلى المستشفيات.

 

" بإمكان المواطنين التوجه إلى أي مركز تطعيم لأخذ اللقاح دون التسجيل عبر المنصة ، من منطلق التحفيز والتشجيع لتلقي المطعوم" وفق البلبيسي .

 

ولفت أن الوضع الوبائي في المملكة مميز على مستوى الإقليم ، بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والإجراءات الحكومية للتخلص من الوباء .

 

وقال " نتمنى استمرار بالإلتزام بالإجراءات الوقائية في ظل فتح القطاعات والمدارس عدا عن الإقبال على فتح الجامعات ، ما يستدعي الإقبال على التطعيم بوتيرة أسرع ".

 

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