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الإثنين، 16-11-2020 01:09 م

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رسالة أمام الصحة لوضع حد لمطلقي الشائعات ومنع إربــاك الأردنيين - فيديو

صحة


الوكيل الإخباري - طالب الإعلامي محمّد الوكيل ، وزارة الصحة، بضرورة العمل على تعيين مسؤول طبي ، "واحد" معنيّ بالتصريحات الصحافية ، للجهات الإعلامية المختلفة ، فيما يتعلّق بجائحة كورونا، ومُــستجدّاتها على الصعيد المحلــي  .

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مطالبة الإعلامي الوكيل، جاءت اليوم الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القــوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا"، نتيجة لحالة الإرباك التي تحدُث في الشارع الأردنـــي ، إثـر تصريحات صحافية يطلقها مسؤولون في وزارة الصحة ، لذات الأمر خلال ساعات قليلة.

 

الإعلامي الوكيل ، تحدث في هذا الأمر - التسجيل الصوتي آخر الخبر - نتيجة لشكاوى مواطنين ، واتصالات هاتفيـــة ترد البرنامج ، حيث أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية بشأن كورونا في اليوم الواحد ، يسبب حالة من الإرباك الشعبي .

 

وليس هذا فحسب ، بل يعتبر ذلك "بيئة خصبة " لمطلقي الشائعات ، لتداول أنباء عاريّــة عن الصحة ، ما يتطلب وقفة جادة عند هذا الأمر ، في ظلّ ما يعانيه الأردنيون من استياء واضح حيال ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في المملكة .

 

وزارة الصحة ، تقوم بجهود مثمرة ، في سبيل كبح جمـاح الفيروس ، من أجل مصلحة وطن ومواطن ، ولكن أن الضروري العمل على "اعتماد" ناطق رسمي واحد بشأن الملف الذي ما يزال يؤرّق العالم ، تحسّبا من "تشتت" المواطنين ، في ظلّ أزمة عالمية .

 

الرسالة واضحة أمام وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات، من أجل اتخاذ قرار في هذا الشأن ، من منطلق الواجب المهني للتعامل مع "ملف كورونا" بأقل الخسائر، حيث أن الحالة النفسية للأردنيين ، باتت عاملا مهما لممارسة حياتهم بشكل طبيعــــي.

 

 


 




 

 


 

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