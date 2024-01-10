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الأربعاء، 10-01-2024 10:20 ص

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: أكثر من 10 آلاف حالة خطرة بمستشفيات غزة

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى ويهدد المتواجدين داخل المستشفى .

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وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الاحتلال مستمر باستهداف المستشفيات النازحين واعتقال المصابين والكوادر الطبية، مؤكداً أن 90% من سكان غزة نازحون .


ونوه أن المستشفيات تعتبر الآن ملجأ ومأوى الفلسطينيين أثناء الحرب ومكان يتواجد فيه 60 ألف جريح ومنها أكثر من 10 آلاف حالة خطرة .


وبشأن الأطفال أكد أن عدد كبير من الأطفال فقدوا كامل عائلتهم ويعانون من إصابات بليغة، مضيفا أن عمليات البتر تجري في القطاع كل 10 دقائق. 


وقال "ثلاجات الموتى لا تكفي للشهداء بقطاع غزة وجثامين الأطفال والنساء متواجدة بالساحات"، مشيراً أن 70% من الشهداء من الأطفال والنساء.


ولفت أن 60 ألف وحدة سكنية بنسبة 70% تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي و200 موقع تاريخي بالإضافة إلى تدمير مقومات البنية التحتية في القطاع .

 


 




 

 


 

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