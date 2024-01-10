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الأربعاء، 10-01-2024 10:02 ص

محلل سياسي لـ الوكيل: بلينكن يرهن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة بإعادة الرهائن

ننن


الوكيل الاخباري - رصد
أكد أستاذ العلوم السياسية والكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد سويلم أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مرهونة بإعادة الرهائن .

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وأضاف سويلم خلال اتصال هاتفي من المغرب عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن رهن بلينكن عودة الفلسطينيين إلى الشمال بإعادة الرهائن الإسرائيليين موقف غير إنساني ويجب محاسبته عليه.  


ولفت أن ما صرح به بلينكن لن يتحقق وذلك بسبب رفض فصائل المقاومة الاستسلام أو تسليم الرهائن إلا في حال وقف كامل لإطلاق النار. 


وحول مثول إسرائيل لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية أكد أنه في نهاية القضية يجب على المحكمة أن تخرج في قرار وسيكون نافذا. 


وأضاف أنه في حال خروج المحكمة بقرار لصالح الشأن الفلسطيني سيكون وقف إطلاق النار ملزماً حينها مشيراً إلى أن اتخاذ قرار في القضية ستؤثر على صورة السياسة الأمريكية وسيكون القرار الأخطر الذي ستواجهه إسرائيل منذ نشأتها .


وأكد أن كثير من الدول تضامنت مع جنوب إفريقيا بالدعوى ضد إسرائيل والذي يعتبر حالة تغير نوعية في الصراع القائم والعدوان الإسرائيلي على فلسطين . 


وتعقد محكمة العدل الدولية، غدا الخميس أولى الجلسات العلنية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تطلب فيها محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة .

 

 




 

 


 

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