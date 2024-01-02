الحوارات لـ الوكيل: حرب إسرائيل بعد 7 أكتوبر حرب وجودية

الوكيل الاخباري - رصد

قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن حرب الاحتلال بعد 7 أكتوبر حرب وجودية لاسرائيل ولا يهمهم فيها الخسائر المادية.

اضافة اعلان



وأضاف الحوارات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن الانسحاب الجزئي لجيش الاحتلال من قطاع غزة جاء لإجراء "عمليات جراحية" مشيرا إلى أنها عبارة عن عمليات عسكرية جوية أكثر دقة.



ونوه أن جيش الاحتلال يسعى للسيطرة على معبر فيلادلفيا في غزة ليعطيهم الاولوية للتعامل مع الحدود بين مصر وغزة٬ مؤكدا أن الاحتلال يهدف لتهجير أهالي فلسطين.



ولفت ان الفلسطينيين صامدون أمام العدوان وحاول عدد منهم العودة إلى شمال القطاع إلا أن الاحتلال منعهم بهدف التهجير.





