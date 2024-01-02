صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اقتحام جنين ومخيمها اليوم استمر لـ 3 ساعات وسط اشتباكات

الوكيل الاخباري - رصد

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قال الصحفي الفلسطيني علي السمودي إن جنين شهدت صباح اليوم اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومين بعد عمليات اقتحام المدينة ومخيمها.وأضاف السمودي خلال اتصال هاتفي من جنين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن اقتحام جنين ادى إلى اعتقال عدد من الشبان وإصابة فلسطيني بالإضافة إلى إغلاق المداخل ونشر قناصين فوق عدة مباني .ونوه أن عملية الاقتحام لمدينة جنين ومخيمها استمرت أكثر من 3 ساعات اليوم بهدف تفتيش المنازل للبحث عن مقاومين مطلوبين .وجاء الاقتحام بعد أن قام مقاومين تابعين لسرايا القدس بتنفيذ مسيرة رافضة للعدوان الاسرائيلي في جنين .