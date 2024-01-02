الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

15 شهيدا شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة

نحو 20 مليون راكب للباص سريع التردد وباص عمّان العام الماضي

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 4119 طالباً شهيداً في غزة منذ السابع من أكتوبر

اليرموك تعلن عن منحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير بالإعلام

الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم رضيعة اختطفها من غزة

تعميم من البنك المركزي لكافة شركات الصرافة في الأردن

بدء الامتحانات النظرية "للشامل" غدا الأربعاء وإعلان النتائج نهاية الشهر الحالي

70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

عاجل

أكثر من 4119 طالباً شهيداً في غزة منذ السابع من أكتوبر

الثلاثاء، 02-01-2024 09:33 ص

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اقتحام جنين ومخيمها اليوم استمر لـ 3 ساعات وسط اشتباكات

٧


الوكيل الاخباري - رصد
قال الصحفي الفلسطيني علي السمودي إن جنين شهدت صباح اليوم اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومين بعد عمليات اقتحام المدينة ومخيمها.اضافة اعلان


وأضاف السمودي خلال اتصال هاتفي من جنين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن اقتحام جنين ادى إلى اعتقال عدد من الشبان وإصابة فلسطيني بالإضافة إلى إغلاق المداخل ونشر قناصين فوق عدة مباني .

ونوه أن عملية الاقتحام لمدينة جنين ومخيمها استمرت أكثر من 3 ساعات اليوم بهدف تفتيش المنازل للبحث عن مقاومين مطلوبين .

وجاء الاقتحام بعد أن قام مقاومين تابعين لسرايا القدس بتنفيذ مسيرة رافضة للعدوان الاسرائيلي في جنين .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653e2c7f4236045daf332ce5

محلل عسكري: الجيش الإسرائيلي فشل في غزة ولم يحقق أي إنجاز

٥

الحوارات لـ الوكيل: حرب إسرائيل بعد 7 أكتوبر حرب وجودية

0L5A0001

خبراء عسكريين: قوات حرس الحدود تمتلك أجهزة رقابة متطورة وأسلحة نوعية للتعامل مع تجار ومهربي المخدرات

789 (1)

خبراء أمنيين: القوات المسلحة تتصدى لهجمة تهريب مسعورة على الحدود

ععع

وزارة الصحة بصدد إجراء فحص التسلسل الجيني للمتحور السائد "جيه إن 1"

وووو

الصحة: 45 حالة تسمم جراء تناول الفطر البري السام خلال 3 أيام

أخبار متعلقة
٥

الحوارات لـ الوكيل: حرب إسرائيل بعد 7 أكتوبر حرب وجودية

1

صحفي من جنين: جيش الاحتلال يفرض حظر تجوال غير معلن على مدينة جنين ومخيمها

مممم

صحفي من غزة لـ الوكيل يتحدث عن ظروف إنسانية مؤلمة يعيشها النازحون

9

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

ك

محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر