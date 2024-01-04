صحفي من غزة لـ الوكيل: مليون و400 ألف نازح في رفح الآن

الوكيل الاخباري - رصد

قال الصحفي الفلسطيني مازن البلبيسي من قطاع غزة إن عدد كبير من أهالي قطاع غزة اضطروا لمغادرة المناطق الوسطى بسبب الاجتياح والنزوح إلى الجنوب لمدينتي دير البلح ورفح .

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وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن عدد النازحين إلى رفح الآن يبلغ مليون و 400 ألف نسمة مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمنطقة تتسع لـ 250 ألف نسمة فقط.



ونوه أن يوجد مناطق في مدينة رفح تشهد اكتظاظ بإقامة الخيام، قائلاً "إن المشهد مروع ومن هذه المناطق منطقة تل السلطان غرب رفح".



وأوضح أن المساعدات الإنسانية غير كافية وشحيحة، لافتا أن البضائع التجارية التي دخلت القطاع لا تكفي ولا تحتوي على المواد الأساسية منها الأرز والسكر.



وعلى صعيد آخر أوضح أنه يوجد تراكم على شكل جبال من القمامة في قطاع غزة بسبب عدم وجود سلطات محلية تعمل داخل القطاع جراء توغل جيش الاحتلال .



وأكد أن الاحتلال مستمر بارتكاب مجازر في جميع المناطق بحق المدنيين من خلال القصف المدفعي والغارات الجوية بالإضافة إلى إعدام أطفال وكبار سن وعائلة بالكامل واعتقال الآلاف.

