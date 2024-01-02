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الثلاثاء، 02-01-2024 10:29 ص

محلل عسكري: الجيش الإسرائيلي فشل في غزة ولم يحقق أي إنجاز

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الوكيل الاخباري - رصد 
اعتبر الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي إنجاز أو تقدم عسكري رغم مرور 88 يوما على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال عريقات خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء من رام الله، إن كفاءة الجيش الإسرائيلي القتالية تراجعت ولم يسجل له أي إنجاز عسكري، لافتا إلى هبوط معنوية وقدرات الجيش في ظل التصدي القوي من المقاومة الفلسطينية وأن انسحاب لواء غولاني وقوات النخبة في جيش الاحتلال من حي الشجاعية واحتفالاتهم بنجاتهم أحياء من غزة يسجل ضدهم ويشكل ضربة لمعنوية الجيش وجنود الاحتياط خاصة.

وأضاف أن الرأي العام والإعلام العبري يرى أن إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة وأنها لم تحرز أي تقدم في عدوانها ضد غزة بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أحد الكتاب في صحيفة هآرتس العبرية تحدث عن أن إسرائيل تواجه أصعب شعب في العالم ولا حل للصراع إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عريقات أن هناك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن إطالة أمد الحرب وتوسعها حيث ترى الولايات المتحدة أن إسرائيل غير قادرة على الاستمرار بالحرب وأن ذلك يتضح من خلال تطورات الحرب في غزة وتراجع القدرات العسكرية لجيش الاحتلال بالإضافة للاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الحالي، فيما يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إطالة الحرب ستجنبه المثول أمام القضاء وبالتالي الابتعاد عن السجن الذي سيُلقى فيه حال انتهاء الحرب.

وبيّن أن المجازر التي وقعت في غزة تنسب أيضا للولايات المتحدة التي تلطخت يدها بالدماء في غزة من خلال دعمها لإسرائيل بالعتاد والأسلحة والمواقف المؤيدة لها وأن أمريكا تسعى حاليا لترميم صورتها أمام العالم.

 




 

 


 

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