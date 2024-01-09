عريقات لـ الوكيل: جيش الاحتلال شهد مجازر دفعته اعتبار أمس الأقسى في الحرب

الوكيل الاخباري - رصد

قال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن جيش الاحتلال شهد امس مجازر على يد المقاومة مما دفع إسرائيل اعتباره اليوم الأقسى منذ بداية الحرب.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- مقتل 4 ضباط وجنود في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، فيما أعلن الليلة الماضية عن مقتل 9 ضباط وجنود في عمليتين للمقاومة الفلسطينية بالقطاع.



وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي من رام الله عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن انسحاب اللواء الجولاني كان بسبب خوفهم وعدم تمكنهم من تحقيق أهداف عسكرية .



ونوه أن أكثر من 20 ألف شخص بجيش الاحتلال تعرض لصدمة نفسية ويحاولون تلقي العلاج منهم 75% رفضوا العودة إلى المعركة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن 600 ألف شخص بالجبهة الداخلية "المستوطنين" تعرضوا لصدمة نفسية .



ولفت أن الرشقات الصاروخي التي أطلقتها المقاومة من الشمال على تل أبيب كانت صادمة لنتنياهو بعد أن صرح أنه تم القضاء على المقاومة بالشمال وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لإسرائيل .



وأكد عريقات أن المقاومة أثبتت للعالم بأنها قادرة على هزيمة الجيش الإسرائيلي والذي كان يدعي بأنه لا يقهر مشيراً إلى أن تحطم ركائز إسرائيل والتي تتشكل في جيشها والهجرة التي أصبحت عكسية بهروب المستوطنين من الأراضي المحتلة إلى خارج فلسطين.



وتوقع أن الخسائر لدى جيش الاحتلال سيدفعه للرضوخ للاتفاقات خلال المرحلة القادمة والتي ستكون لصالح المقاومة والشعب الفلسطيني .

