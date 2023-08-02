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الأربعاء، 02-08-2023 10:23 ص

صحة العاصمة: دوام الأطباء والممرضين في المراكز الصحية للساعة 4 عصراً

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال مدير مديرية صحة محافظة العاصمة في وزارة الصحة الدكتور طه التميمي إن دوام العاملين في المراكز الصحية للساعة الرابعة عصراً لمن يتقاضى أجر عمل إضافي وهم الأطباء والممرضين. 

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وأضاف التميمي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أنه ووفقاً لإجراءات وزارة الصحة فإن دوام من لا يتقاضى أجراً إضافياً في المراكز الصحية للساعة 2 ظهراً .


ومن جهة أخرى أكد التميمي أنه سيتابع شكوى على مركز صحي الرميل الأولي حول عدم وجود قابلة لتطعيم الأطفال خلال أيام الدوام مشيراً أنه من المفترض أن يكون دوام القابلة يومي الثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع. 

ونوه أنه خلال شهر آب الحالي سيتم توفير دكتور طب أسنان ليومين في كل أسبوع في مركز صحي الرميل الأولى.

 


 




 

 


 

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