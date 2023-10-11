الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

تنفيذا لتوجيهات ملكية .. تسيير قوافل طبية إغاثية عاجلة إلى غزة

ما هو "غلاف غزة"؟

استقرار أسعار النفط اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للأردن وإسرائيل اليوم

الأمن يُعلن إغلاق جسر الملك حسين اليوم

الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة اليوم

صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال قصف منازل لأكثر من 50 عائلة

وزارة الصحة بغزة: 950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب جراء عدوان الاحتلال

كتائب القسام تعلن عن إطلاق صاروخي أرض جو نحو طائرات الاحتلال في سماء خانيونس

مشهد مؤلم .. سائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة في غزة

عاجل

الأمن يُعلن إغلاق جسر الملك حسين اليوم

الأربعاء، 11-10-2023 08:55 ص

صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال قصف منازل لأكثر من 50 عائلة

6


الوكيل الاخباري - رصد 
قال الصحفي من قطاع غزة مازن البلبيسي إن الوضع مؤلم في غزة بعد تدمير مناطق وأحياء سكنية بشكل كامل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الاحتلال يستهدف قلب مدينة غزة مشيراً أنه سابقاً كان يستهدف الأطراف . 


ولفت أن الاحتلال قصف منازل لأكثر من 50 عائلة فلسطينية منذ بدء المقاومة عملية طوفان الأقصى إلى اليوم منوهاً أن الليلة الماضية استهدف الاحتلال قصف شمال غزة ومنطقة الكرامة .


وأشار أنه يوجد عائلات فلسطينية تم إبادتها بالكامل من خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة والتي تستهدف منازل الفلسطينيين والأحياء السكنية.


وقال إن أغلب الجنود الإسرائيليين من جنسيات متعددة بالإضافة إلى المستوطنين الذين يسكنون الأراضي المحتلة من أصول دول أخرى مؤكداً أن تصريحات الدول بوجود رعايا لها في الأراضي المحتلة ليس صحيحاً ولكنهم جنود ومستوطنين إسرائيليين من جنسيات متعددة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ف

تنفيذا لتوجيهات ملكية .. تسيير قوافل طبية إغاثية عاجلة إلى غزة

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

88888

صحافي من غزة لـ الوكيل: حي الرمال شهد 30 غارة إسرائيلية أمس خلال دقائق

ة

محلل سياسي لـ الوكيل: الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى ليس كما قبل

00

صحافية من القدس لـ الوكيل: إعلام إسرائيلي يصف جيش الاحتلال بأنه هزيلا وضعيفا

ممم

حسنين لـ الوكيل: جيش الاحتلال تراجعت قوته والمقاومة بيدها زمام الأمور

أخبار متعلقة
88888

صحافي من غزة لـ الوكيل: حي الرمال شهد 30 غارة إسرائيلية أمس خلال دقائق

ق

شبكة المنظمات بغزة لـ الوكيل: 2000 وحدة سكنية دمرت خلال يومين بالعدوان الإسرائيلي

99

سرحان لـ الوكيل: نحو 50 منزلا و4 أبراج سكنية قصفها الاحتلال في غزة الليلة الماضية