صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال قصف منازل لأكثر من 50 عائلة

الوكيل الاخباري - رصد

قال الصحفي من قطاع غزة مازن البلبيسي إن الوضع مؤلم في غزة بعد تدمير مناطق وأحياء سكنية بشكل كامل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الاحتلال يستهدف قلب مدينة غزة مشيراً أنه سابقاً كان يستهدف الأطراف .



ولفت أن الاحتلال قصف منازل لأكثر من 50 عائلة فلسطينية منذ بدء المقاومة عملية طوفان الأقصى إلى اليوم منوهاً أن الليلة الماضية استهدف الاحتلال قصف شمال غزة ومنطقة الكرامة .



وأشار أنه يوجد عائلات فلسطينية تم إبادتها بالكامل من خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة والتي تستهدف منازل الفلسطينيين والأحياء السكنية.



وقال إن أغلب الجنود الإسرائيليين من جنسيات متعددة بالإضافة إلى المستوطنين الذين يسكنون الأراضي المحتلة من أصول دول أخرى مؤكداً أن تصريحات الدول بوجود رعايا لها في الأراضي المحتلة ليس صحيحاً ولكنهم جنود ومستوطنين إسرائيليين من جنسيات متعددة.

