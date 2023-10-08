سرحان لـ الوكيل: نحو 50 منزلا و4 أبراج سكنية قصفها الاحتلال في غزة الليلة الماضية

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة الأستاذ جميل سرحان إن قطاع غزة شهد ليلة مأساوية بالقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على أعمال المقاومة من داخل المستوطنات.

اضافة اعلان



وأضاف سرحان خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن قطاع غزة يعاني من نقص في المستلزمات الطبية والقطاع الجراحي .

وأشار إلى نحو 50 منزلا و4 أبراج سكنية مقامة على 1000 متر مكعب والمكونة من 10 طوابق قصفت الليلة الماضية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي اعتبرته ردا على أعمال المقاومة.



ولفت أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا أمس بقطع الكهرباء عن نصف قطاع غزة مما يستدعي شركة كهرباء غزة بتمديد طاقتها لكل قطاع غزة والذي سيقلل تغطية الكهرباء لكل منزل أي إيصالها 4 ساعات فقط باليوم الواحد لكل منزل .

ونوه أن منازل غزة تهتز من قوة قصف قوات الاحتلال الليلة الماضية والتي تعتبر نفسها ترد على عمليات المقاومة التي شنتها حركة حماس أمس داخل المستوطنات.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 256 شهيدًا ارتقى بغارات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ ظهر أمس، وأن أكثر من 1788 جريح أصيبوا بجراحٍ مختلفة بينهم 121 طفلا.

