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الإثنين، 09-10-2023 08:44 ص

شبكة المنظمات بغزة لـ الوكيل: 2000 وحدة سكنية دمرت خلال يومين بالعدوان الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الوضع الإنساني في غزة الآن مأساوي بعد قصف قوات الاحتلال الليلة الماضية مسجدين والعديد من المنازل مما أدى لاستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا من بينهم طفلتين. 

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وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن عدد النازحين لمدارس وكالة الأونروا في قطاع غزة وصل إلى 100 ألف فلسطيني.


وأشار أن قصف الاحتلال خلال الحرب الحالية أدى لتدمير أكثر من 2000 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي أو كامل .


ولفت أن القطاع يعاني من نقص المستلزمات الطبية مطالباً المجتمع الدولي التدخل للحد من الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.


ونوه إلى تفاؤل لدى أهالي الأسرى الفلسطينيين باقتراب موعد تحرير أبنائهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقات تبادل الاسرى .


 




 

 


 

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