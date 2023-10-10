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الثلاثاء، 10-10-2023 09:32 ص

صحافي من غزة لـ الوكيل: حي الرمال شهد 30 غارة إسرائيلية أمس خلال دقائق

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الوكيل الاخباري -رصد
أكد الصحفي والمتابع للشأن في قطاع غزة فتحي الصباح أن القصف الإسرائيلي على غزة خلال اليومين الماضيين غير مسبوق.

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وأضاف الصباح خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن حي الرمال شهد 30 غارة إسرائيلية عصر أمس الاثنين خلال دقائق مشيراً أن الحي لا يوجد فيه مظاهر مسلحة أو مواقع عسكرية ويعتبر من المناطق الهادئة.


ولفت أن القصف الإسرائيلي حالياً يقع على مناطق عديدة في غزة دون سابق إنذار أو تحذير للمدنيين مؤكدا أن قصف الاحتلال يهدف لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء الفلسطينيين رداً على عمليات المقاومة. 


ونوه أن كل ما زاد الاحتلال من هجومه وشراسته سيدفع المقاومة للتصعيد بهدف حماية المدنيين في قطاع غزة .


وقال إن تصريحات الاحتلال بوجود المقاومين داخل المباني التي تم قصفها الاحتلال هي إدعاءات فقط موضحاً أنه لا يوجد أي مقاتل فلسطيني فوق الأرض جميعهم تحت الأرض.


وشدد أن الصحفيين الفلسطينيين مستهدفين دائما من جيش الاحتلال وذلك لإخفاء الحقيقية مؤكد أنه يوجد صحفيين اثنين فلسطينيين مفقودين منذ يوم السبت.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي مستمر في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ارتفاع عدد الشهداء إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصابا .


 




 

 


 

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