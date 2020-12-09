كلاب ضالة تروع مواطنين في طبربور

الوكيل الإخباري - عبّـر مواطن عن استيائه حيال انتشار كلاب ضالة في منطقة طبربور بالعاصمة عمان ، مناشدا الجهات المعنية بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المشكلة .

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وبين المواطن ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر بات يزعج أهالي المنطقة ، ويروّعهم ، ما يؤدي إلى إرباكهم .

ومن جهته ، وجّه الإعلامي محمد الوكيل ، رسالة للمسؤولين ، من أجل المساهمة في الحدّ من هذه الظاهرة ، خاصة في فصل الشتاء، مطالبا بإيجاد خطّة شأنها حماية المواطنين ، والحفاظ على أرواحهم ، حيث أن كثيرا من الأطفال تعرّضوا للعقر من قبل كلاب ضالة.

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