الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

وفيات الأربعاء 9/12/2020

ترقب أمر دفاع جديد ينتظره الأردنيون منذ بدء الجائحة

وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

انخفاض على درجات الحرارة

نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

إصابات كورونا تقترب من 15 مليونا باميركا

الأربعاء، 09-12-2020 10:40 ص

رسالة أمام الجهات المعنية

كلاب ضالة تروع مواطنين في طبربور

كلب
كلاب ضالة - توضيحية


الوكيل الإخباري - عبّـر مواطن عن استيائه حيال انتشار كلاب ضالة في منطقة طبربور بالعاصمة عمان ، مناشدا الجهات المعنية بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المشكلة .

اضافة اعلان
 

وبين المواطن ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر بات يزعج أهالي المنطقة ، ويروّعهم ، ما يؤدي إلى إرباكهم .

 

ومن جهته ، وجّه الإعلامي محمد الوكيل ، رسالة للمسؤولين ، من أجل المساهمة في الحدّ من هذه الظاهرة ، خاصة في فصل الشتاء، مطالبا بإيجاد خطّة شأنها حماية المواطنين ، والحفاظ على أرواحهم ، حيث أن كثيرا من الأطفال تعرّضوا للعقر من قبل كلاب ضالة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مك

أمام أمانة عمان .. إتلاف قضبان حديد لقطع شارع

كط

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مرض

مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل

ياؤ

مقطع فيديو ينتشر في زمن قياسي وأردنيون غاضبون

ارشيفية

مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة