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الثلاثاء، 19-09-2023 10:24 ص

كلية لومينوس: "لومينوس لايف بلس" منظومة جديدة توفر للطالب شهادة وفرصة عمل

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الوكيل الإخباري - رصد 
أكد المؤسس والرئيس التنفيذي – لكلية لومينوس الجامعية - لومينوس لايف بلس الأستاذ إبراهيم الصفدي أن "لومينوس لايف بلس" منظومة جديدة "النموذج الثالث من لومينوس" تهدف إلى خلق جيل واعي من خلال بيئة تعليمية عالية الجودة.

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وأضاف الصفدي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء أن منظومة "لومينوس لايف بلس" تركز على جودة التعليم بطريقة عملية ومرنة بالإضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية والبدنية والعقلية للطالب.


ولفت أن المنظومة الجديدة عالجت فجوة الحصول على عمل من خلال كلية لومينوس الجامعية مؤكداً أنها توفر لطلابها فرص عمل بعد التخرج من خلال عقد ملزم بين الطرفين. 


وأوضح أنه تم طرح أكثر من 50 تخصص حديث متوفر في الكلية مطابق لسوق العمل المحلي والعالمي مؤكداً أن قبل تسجيل الطالب يتم مساعدته من قبل فريق الإرشاد لاختياره الكلية والتخصص المناسب له بالإضافة لمتابعة الطالب خلال فترة دراسته.  


لفت أن الكلية تعمل على طرح مكاتب تشغيلية في عدة دول منها (أمريكا، أوروبا، عُمان، السعودية، دبي، العراق) لتمكن الطالب العمل بدوام جزئي بالتزامن مع دراسته. 


وختم أن الدوام في كلية لومينوس متاح حالياً بطريقة مرنة من الساعة 8 صباحاً لغاية 12 ليلاً وسيكون متاح 24 ساعة الفصل القادم لتمكن الطالب للمواكبة دوام عمله ودراسته.


 




 

 


 

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