مدير الامتحانات لطلبة التكميلي: اعتمدوا الكتاب المدرسي مصدر وحيد للمعلومة وجميع الأسئلة من داخل المنهاج

الوكيل الإخباري - خاص

قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كِنانة إن التربية أعدت غرفة عمليات في كل مديرية تربية لاستقبال شكاوى الامتحانات للدورة التكميلية للثانوية العامة (التوجيهي) والذي ستبدأ أولى جلساته يوم الثلاثاء القادم في السابع والعشرين من شهر كانون أول الحالي، وتنتهي في السادس عشر من شهر كانون ثاني المقبل.

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وأضاف كنانة اليوم الخميس عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن أسئلة الامتحانات التكميلية ستكون من داخل المنهاج وعبارة عن امتداد لامتحان الدورة الصيفية الماضية .



وأكد أن جميع الأسئلة ستكون اختيار من متعدد لجميع المواد باستثناء ثلاثة مباحث ( اللغة العربية،مشترك،الرياضيات ، اللغة الانجليزية) ستكون الأسئلة المقالية فيها بنسبة 50% كحد أقصى والباقي اختيار من متعدد.



ونصح الطلبة باعتماد الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعلومة والابتعاد عن المصادر الأخرى التي تشكل للطالب إرباك.



وتابع "يبلغ عدد الذين يتقدمون لإستكمال متطلبات النجاح نحو 86 ألف طالب، و 14 ألف طالب لأغراض رفع المعدل، وستكون أغلبية الطلبة من الفرع الأدبي بـ46 ألفا و489 طالبا حيث يبلغ المجموع الكلي للطلبة المشاركين نحو 100 ألف طالب".



وختم كنانة أن التربية أنهت استعداداتها لعقد الامتحان التكميلي من خلال توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة داخل مراكز وقاعات الامتحان، وتوفير التدفئة والمقاعد المريحة، والقرطاسية اللازمة للطلبة لضمان تأديتهم للامتحان بكل يسر وسهولة.