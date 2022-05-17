مدير السير: لا حملات على تظليل المركبات ونتعامل وفق القانون

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد فراس الصعوب أنه لا يوجد حملات على تظليل المركبات لكن يتم رصد هذه المخالفات يوميا.

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وقال العميد الصعوب عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا"، اليوم الثلاثاء، إنه يتم مخالفة السائق الذي لديه تظليل على الزجاح الأمامي والخلفي مباشرة بالإضافة إلى حجز الرخص لحين مراجعة إدارة السير والتأكد من إزالة التظليل.

وأضاف أنه لا مخالفات على التظليل المخالف للشبابيك الجانبية الأمامية أو الخلفية للمركبات، ويتم منح السائق إشعار دون مخالفة مكتوبة لتصويب المخالفة خلال مدة أسبوع وتوقيعه على تعهد أما إذا تعدى فترة الأسبوع يتم مخالفته مع الإبقاء على إشارة الحجز.

وأشار الصعوب إلى أن حوادث السير تكلف الاقتصاد الوطني نحو 320 مليون دينار سنويا، لافتا إلى وقوع أكثر من 160 ألف حوادث سير عام 2021 حصدت أرواح 589 شخص وتسببت بإصابة أكثر من 17 ألف.

وبيّن أنه بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية فإن الحوادث المرورية تحصد أرواح أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا على مستوى العالم إلى جانب ملايين الإصابات.

وتابع أن نحو 97% من حوادث السير في الأردن بسبب العنصر البشري، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل الطرق والمركبة.

ودعا الصعوب السائقين إلى مراعاة قواعد وأولويات المرور، محذرا من عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وتغيير المسرب بطريقة خاطئة وعدم إعطاء الأولوية واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة.

وشدد على أهمية متابعة الأحداث ومنعهم من قيادة المركبات وذلك لعدم درايتهم وقلة خبرتهم في القيادة، مضيفا أنه تم ضبط عدد من المركبات يقودها أحداث خلال الفترة الماضية.

ونوه الصعوب إلى أن إدارة السير تستقبل ملاحظات المواطنين عبر الرقم (0770999030) بكل سرية.