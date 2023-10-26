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الخميس، 26-10-2023 10:21 ص

مستشار بالشأن الإسرائيلي لـ"الوكيل": الخوف يسيطر على إسرائيل ولم تنجح في تطويع وسائل الإعلام الغربية

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد مصالحة أن الشارع الإسرائيلي ما يزال يعاني نفسيا من الواقع الجديد الذي استيقظ عليه في 7 أكتوبر الجاري.

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وقال مصالحة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية استهدفت نفسيا وهناك خوف كبير يسيطر عليهم هناك في ظل الانقسام والتفكك الاجتماعي الذي يتزايد والبطالة الكبيرة والخسائر الاقتصادية بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة بالإضافة إلى المشاكل الأخرى المرتبطة بالسياسة ومعارضة الحكومة هناك.


وأضاف أن هناك أكثر من 130 ألف نازح إسرائيلي داخل إسرائيل ويبيتون مؤقتا بالخيام وبعضهم في الفنادق التي تستغلهم أبشع استغلال بسبب حالة التفكك الاجتماعي هناك، لافتا إلى أنهم أصبحوا بحاجة إلى العلاج النفسي بعد الصدمة التي تعرضوا لها بعد معركة "طوفان الأقصى" ودخول حماس إلى غلاف غزة والتي ما زالت تتحكم بسير المعركة حتى الآن.


وأشار مصالحة إلى أن إسرائيل حاولت منذ بداية عدوانها على قطاع غزة تطويع الإعلام الغربي ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانبها ولكنها لم تنجح رغم دفعها الكثير من الأموال وذلك في ظل كشف زيف ادعاءاتها، موضحا أن الأسيرة التي أفرجت عنها حركة حماس لدواعٍ إنسانية كشفت التعامل الإنساني لحماس مع الأسرى وكيف قدموا لهم الطعام والرعاية الطبية وفندت زيف الدعاية الإسرائيلية التي ربطت اسم حماس بتنظيم داعش الإرهابي والتي تبددت فورا بنشر الحقيقة رغم محاولة المسؤولين الإسرائيليين ردعها عن الحديث.


وتابع أن الرأي العام الغربي تغير بعد نشر الحقائق عن طبيعة ما يجري في غزة وخاصة مع استمرار قصف المدنيين في غزة واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء وغيرها من الأماكن التي يلجأ إليها المدنيين العزل هربا من العدوان.


وبيّن أن المستوطنين لن يعودوا إلى غلاف غزة مجددا رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية وذلك في ظل الصدمة النفسية والتفوق العسكري الذي انكسر في نفوس الإسرائيليين.

 




 

 


 

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