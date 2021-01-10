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الأحد، 10-01-2021 09:40 ص

150 ألف مواطن فقط سجلوا في المنصة

مكافحة الأوبئة للوكيل : اللقاح فرصة لتسطيح المنحنى الوبائي في الأردن - فيديو

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الوكيل الإخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، فراس الهواري، إنه لم تسجل حالة وفاة واحدة  في العالم ، نتيجة أخذ لقاح ضد فيروس كورونا .

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وبين الهواري ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل"، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن أخذ اللقاحات سيساهم في تسطيح المنحنى الوبائي ، الأمر الذي يساهم في التخفيف من احتمالية ظهور موجة جديدة من الفيروس.

 

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أهميته لفئة كبار السن ، ومن يعانون الأمراض المزمنة ، خاصة لمن لديهم مناعة قليلة ، لافتا أن نحو (20) مليون شخص أخذ جرعة من أحد اللقاحات على مستوى العالم دون أعراض سلبية .

 

وأردف قائلا " أبشر الأردنيين ، فاللقاح الذي وصل الأردن فعال وآمن، والأردنيون أمام فرصة ذهبية لتسطيح المنحنى الوبائي " ، داعيا المواطنين الى التسجيل في المنصة من أجل أخذ اللقاح.

 

وبين أن عدد المسجلين في المنصة الخاصة للتسجيل لغايات التطعيم وصل إلى (150) ألف مواطن، حتى لحظة كتابة الخبر .

 

" ليس هنالك ما يدعو للقلق ، فلقد قام رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، وعدد من المسؤولين بأخذ اللقاح ، وكانت النتائج إيجابية " ، وفق الهواري.

 

وأشار ، إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت أن لقاح فعال ضد كورونا أكثر من لقاح آخر، مضيفا أن فعالية اللقاح الصيني الاماراتي تصل الى 86%.

وزاد الهواري " لا يمكن تغطية حاجة المواطنين من ذات اللقاح ، بل يتم الاعتماد على أكثر من مصدر من اللقاحات لضمان سد احتياجات المواطنين".

 


 




 

 


 

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