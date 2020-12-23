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الأربعاء، 23-12-2020 10:01 ص

توضيح حول انخفاض أسعار الخضار والفواكه بالأسواق

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الوكيل الإخباري - خاص قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة الدكتور أيمن السلطي، اليوم الأربعاء، إنه يوجد في السوق المركزي كميات معقولة من الخضار والفواكه.

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وأضاف السلطي عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أن المواطن لا يعلم بدور وزارة الزراعة في تنظيم حركة البيع والشراء، وهو ما يدفعهم لعدم شكرها وانتقادها باستمرار.

 

وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع المزارعين من أجل تصدير مادتي الخيار والبندورة إلى دول أخرى بسبب الفائض الذي يتم توريده إلى السوق المركزي، وهو ما دفع إلى انخفاض أسعارها بشكل كبير بالأسواق المحلية.

 

من جانبه، أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن مشكلة القطاع الزراعي لم تحل منذ عشرات السنين، علما أن جلالة الملك يوجه على الدوام مشكورا الحكومات المتعاقبة بدعم القطاع الزراعي، لكن دون جدوى.

 

أنس المحادين مدير السوق المركزي قال لـ"برنامج الوكيل": " إن الكميات الواردة للسوق المركزي من الخضار والفواكه تكفي لتلبية احتياجات المواطنين".

 

ودعا محادين المواطنين لعدم التهافت على الأسواق، خاصة مع قرب الحظر الشامل يوم الجمعة.

 

جاء ذلك بعد أن قرر مزارعو وادي الأردن، البدء بإضراب تام عن توريد منتجات الخضار والفواكه للأسواق اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء، احتجاجا على استمرار تدني اسعار بيع المنتوجات، وما وصفوه بـ”عدم جدية الحكومة بايجاد حلول لانقاذ القطاع من الانهيار”.

ونفذ عشرات المزارعين يوم امس وقفة احتجاجية في سوق العارضة المركزي، احتجاجا على ما وصفوه بـ” التجاهل الحكومي لمشاكل القطاع الزراعي”.

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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