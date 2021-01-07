زريقات للوكيل : تفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن - فيديو

الوكيل الإخباري - شدّد مدير إدارة مستشفيات البشير ، الدكتور محمود زريقات ، أهمية الاستمرار باتباع الإجراءات الصحية ، كارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأشار زريقات ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن نسبة الإصابات بالأمراض الموسمية شهدت انخفاضا واضحا وملموسا بنسبة (60%) ، نتيجة لارتداء الكمامة من قبل غالبية المواطنين ، منذ بدء فصل الشتاء.

ووجّه رسالة من خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، لفئة كبار السن ومن يعاني الأمراض المزمنة ، مفادها ضرورة أخذ اللقاح ضد كورونا ، تحسّبا من خسائر في الأرواح، حيث سيتم توفيره خلال فترة قريبــة ، وزاد " اللقاح آمن وفعال بنسبة 95% ، بحسب دراسات عالمية ".

ونوّه أن نسبة الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس كبيرة في مستشفى البشير ، حيث بقي 6 أشخاص قيد العلاج اللازم في المستشفى.

وأعرب عن تفاؤله لعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة ، خلال فترة وجيزة ، شريطة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية.



