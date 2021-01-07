الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس المستفيدة من استدامة

ترجيح إلغاء قرارات حكوميـة هامة

زريقات للوكيل : تفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن - فيديو

الكونغرس يصادق على فوز بايدن

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة

أسعار الذهب الخميس 7/1/2021

الأمن يحذر الأردنيين من أسلوب جديد للاحتيال -شاهد

وفيات الخميس 7/1/2021

حالة الطقس..الخميس

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

الخميس، 07-01-2021 11:19 ص

مطمئنا بشأن فعالية اللقاح ضد كورونا

زريقات للوكيل : تفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن - فيديو

11202029102846220319251


الوكيل الإخباري - شدّد مدير إدارة مستشفيات البشير ، الدكتور محمود زريقات ، أهمية الاستمرار باتباع الإجراءات الصحية ، كارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

وأشار زريقات ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن نسبة الإصابات بالأمراض الموسمية شهدت انخفاضا واضحا وملموسا بنسبة (60%) ، نتيجة لارتداء الكمامة من قبل غالبية المواطنين ، منذ بدء فصل الشتاء.

 

ووجّه رسالة من خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، لفئة كبار السن ومن يعاني الأمراض المزمنة ، مفادها ضرورة أخذ اللقاح ضد كورونا ، تحسّبا من خسائر في الأرواح، حيث سيتم توفيره خلال فترة قريبــة ، وزاد " اللقاح آمن وفعال بنسبة 95% ، بحسب دراسات عالمية ".

 

ونوّه أن نسبة الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس كبيرة في مستشفى البشير  ، حيث بقي 6 أشخاص قيد العلاج اللازم في المستشفى.

 

وأعرب عن تفاؤله لعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة ، خلال فترة وجيزة ، شريطة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12021294816507178690

ترجيح إلغاء قرارات حكوميـة هامة

سر

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

120213105859784410498

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

خخخخ

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

ببب

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

92020812167894169836

تحـذير من الضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
120213105859784410498

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

ببب

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

لقاح

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

3202024184231854576649

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو

امين

التربية للوكيل : 33,411 طالبا وطالبة سيتقدمون للتكميلي لرفع المعدل - فيديو

12202016125957810701302

مناشدة لتقديم الامتحانات النهائية عن بعد لطلبة الدراسات العليا