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الإثنين، 14-12-2020 10:42 ص

سائق التكسي عثر عليه

مواطنة تفقد جهازها الخلوي في تكسي وخلال دقائق تم العثور علية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ، عبر "برنامج الوكيل" ، بمساعدتها في العثور على جهازها الخلوي، بعد أن فقدته في "تكسي" بالعاصمة عمان .

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جاء ذلك ، اليوم الإثنين ، حيث تمنّت المواطنة أن يتم التواصل مع البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، وإعلامها بالعثور عليه.

 

وبعد دقائق ، كان لها ما تمنّت ، من خلال "سائق التكسي" ، حيث أوضح أنه عثر على الجهاز أثناء تواجده في "مغسلة" لتنظيف مركبته ، وكان يستمع لمناشدة المواطنة ، ما حدا به التواصل مع البرنامج .

 

ويستمر "برنامج الوكيل "من أجل تقديم العون والمساعدة للمواطنين ، وسماع أصواتهم ، والوقوف على همومهم ، والتخفيف عليهم .

 

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