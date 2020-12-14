مواطنة تفقد جهازها الخلوي في تكسي وخلال دقائق تم العثور علية

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ، عبر "برنامج الوكيل" ، بمساعدتها في العثور على جهازها الخلوي، بعد أن فقدته في "تكسي" بالعاصمة عمان .

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جاء ذلك ، اليوم الإثنين ، حيث تمنّت المواطنة أن يتم التواصل مع البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، وإعلامها بالعثور عليه.

وبعد دقائق ، كان لها ما تمنّت ، من خلال "سائق التكسي" ، حيث أوضح أنه عثر على الجهاز أثناء تواجده في "مغسلة" لتنظيف مركبته ، وكان يستمع لمناشدة المواطنة ، ما حدا به التواصل مع البرنامج .

ويستمر "برنامج الوكيل "من أجل تقديم العون والمساعدة للمواطنين ، وسماع أصواتهم ، والوقوف على همومهم ، والتخفيف عليهم .

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