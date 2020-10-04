مواطن عبر برنامج الوكيل: دعيتُ لكل الناس إلي ساعدتني

الوكيل الإخباري - تواصل "برنامج الوكيل" مع أحد المواطنين ، الأحد، الذي بثّ شكواه الخميس ، نتيجة لضيق الحال ، الأمر الذي حدا بـ"صاحب المنزل" ، بقطع الكهرباء عنه ، نتيجة بعدم دفع الإيجار منذ (3) أشهر .

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الإعلامي محمد الوكيل، ومن خلال البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، ارتأى التواصل مع المواطن، حيث يقطن في محافظة إربد ، وقد تلقى المساعدات من خلال مبادرات إنسانية من ذوي الأيادي البيضاء ، لمساعدته ، في زمن قياسي، نتيجة لصوته الذي بدا عليه علامات الاستياء .

برنامج الوكيل.. شاب يبكي على الهواء ومبادرات في زمن قياسي



المواطن ، أبدى سعادته ، على الهواء ، بعــد أن قام بدفع "الإيجار" وشراء احتياجات عائلته المكونة من(3) أبناء وزوجته ، مثمّنا تواصل أهل الخير معه ، الذين ساهموا برفع وتيرة الأمل لديه، وبعث الفرحة في نفوس أبنائه .

وقال للإعلامي الوكيل " دعيت لكل الناس إلي ساعدتني عند صلاة الفجر ، لأنهم أدخلوا الفرحة في قلبي ".

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