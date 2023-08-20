نقابة الأطباء تطالب البنك المركزي بالتدخل لحل الخلاف مع شركات التأمين

الوكيل الاخباري - رصد

طالب نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي البنك المركزي بالتدخل في الخلاف مع شركات التأمين للحد من رفع نسبة التأمين على المواطن ودفع أجور الأطباء المتأخرة.



وأضاف الزعبي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن شركات التأمين رفعت نسبة اقتطاع التأمين على المواطنين بنسبة تصل إلى 200%.



وتابع" يحق للنقابة وضع لائحة أجور الأطباء حيث كانت أجورهم التي تدفعها شركات التأمين من 10 إلى 20 دينار للمراجعة الواحد أما الآن من 20 إلى 30 دينار ".



ومن جهته قال مدير عام الاتحاد الاردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب إن لائحة أجور الأطباء تضعها النقابة بشكل فردي دون أي دراسات تشاركية.





وأضاف كلوب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها لأجور الأطباء بعام 2021 رفعت أجور الأطباء لنسبة تصل إلى 400%.



ونوه أنه تم مطالبة وزير الصحة بوضع أسس لتعديل أجور الأطباء التي يتم اقتطاعها من شركات التأمين مؤكدا أنهم لم يرفضون التفاوض مع نقابة الأطباء ولكنهم لم يصلوا إلى حل يرضي الطرفين.



وأشار أن شركات التأمين تشكل 8% فقط من الفاتورة الصحية للمريض داعياً الحكومة بأن تضع لائحة أجور الأطباء بما يصب في مصلحة المواطن .



وكان مجلس نقابة الأطباء الأردنية قرر التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي.

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