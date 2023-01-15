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الأحد، 15-01-2023 10:51 ص

هيئة الطاقة: 8 شركات مرخصة تعمل في أنظمة الغاز المركزي في الأردن

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الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير الغاز الطبيعي في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس عبدالسلام الزيود إن 8 شركات مرخصة تعمل في أنظمة الغاز المركزي في الأردن بالإضافة إلى شركة جديدة قدمت أوراقها للوزارة مشيراً أن الشركات تزود الخدمة لـ 16 ألف منشأة.

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وأضاف في حديث عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" أن الشركات المرخصة لتركيب أنظمة الغاز المركزي يتم مراقبتها والتفتيش عليها قبل إيصال الغاز للمنازل للتأكد من اتباعها للمواصفات والمقاييس .


وتابع الزيود " يوجد 3 جهات رقابية على أعمال الشركات منها الجمعية العلمية الملكية بالإضافة إلى شركتين لفحص الأنظمة والتأكد من سلامتها قبل تشغيل المنظومة ".


وأشار أن أي تعديل على منظومة الغاز في المنازل يجب الرجوع إلى الشركة المخصصة للفحص والتأكد من سلامة النظام وتجنب حدوث أي خطر.


وكشف أن الهيئة أوعزت للشركات المتخصصة إجراء صيانة لمنظومة السلامة بالكامل لأنظمة الغاز كل سنتين احترازيا .


من جانبه قال مساعد مدير المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور عبدالله بني خالد إن المديرية تقوم برقابة عدادات الغاز في المنازل والتحقق منه لحظة الاستيراد والتأكد من سلامتها قبل إدخالها إلى الأسواق المحلية بالإضافة إلى التحقق من سلامة الخزانات سواء المدفونة تحت الأرض أو خزانات الغاز فوق الأرض.


وأكد بني خالد أن على المواطنين مراقبة الخزانات وفحصها باستمرار بالإضافة إلى التفتيش كل 15 عام على الخزانات المدفونة تحت الأرض من قبل الجهات الرقابية المختصة .


وأشار أن الإدارة لم ترصد أي مخالفات في عدادات الغاز من قبل الشركات المتخصصة لغاية الآن منوها أنه يتم متابعة كافة الشكاوى والتحقق منها.


 




 

 


 

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