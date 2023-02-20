وزارة الصحة: 100 مليون دينار سنويا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير مديرية التزويد في وزارة الصحة الدكتور الصيدلاني ماهر الزيود أن حجم عطاءات الوزارة للأدوية والمستلزمات الطبية تتجاوز 100 مليون دينار سنويا.



وقال الزيود، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقوم بطرح عطاءات لشراء أدوية ومستلزمات طبية تسد حاجة الأردن لمدة سنة و4 أشهر لتجاوز مشكلة تأخر الأدوية بداية كل عام.



وأضاف أن الأدوية المحلية (ضغط، سكري، قلب، وغيرها من الأدوية) متوفرة بنسبة 100%، فيما تعمل الوزارة على حل مشكلة تأخر تزويد بعض الأدوية الأجنبية.



وأشار الزيود إلى أن عدم وفرة بعض الأدوية في المستشفيات يعود إلى الشركة الأم وذلك بسبب نقص الكميات أو وجود مشاكل في الشحن تواجه الشركة أو المورد الأجنبي.



وبيّن أن الوزارة بصدد إيجاد آلية لتوفير مخزون آمن من الأدوية وذلك لأهميتها للمرضى.



وأوضح أنه بإمكان المرضى مراجعة المستشفيات والتنسيق مع الأطباء المشرفين على حالتهم الصحية من أجل صرف أدوية بديلة من شأنها علاج الحالة المرضية وعدم تفاقمها.



وكان اشتكى عدد من المواطنين من انقطاع الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة، وخاصة علاج مرضى التصلب اللويحي والدواء البيولوجي لمرضى القولون التقرحي.

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