الأربعاء 14-06-2023
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الأربعاء، 14-06-2023 09:33 ص

وزير الاوقاف: العدد الأكبر من الحجاج الأردنيين سيغادر يوم الجمعة

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الوكيل الإخباري - رصد
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن قافلة الحجاج الأولى ستنطلق اليوم الساعة 1:30 ظهراً من مدينة الحجاج بلواء الجيزة ومن ثم المحطة الثانية مدينة الحجاج في معان ويليها منطقة المدورة على الحدود الاردنية السعودية ويتابع الحجاج إلى مركز الحدود السعودي ومن ثم إلى مركز تيماء لختم أوراقهم. 

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وأضاف الخلايلة عبر "برنامج الوكيل" أن مغادرة الحجاج إلى الديار المقدسة ستستمر لغاية ثلاثة أيام اليوم الأربعاء وغداً الخميس مؤكداً أن العدد الأكبر من الحجاج سيغادرون يوم الجمعة. 


ولفت أن الحجاج سيمكثون في المدينة المنورة ليلتين متوزعين على 8 فنادق ذات خدمات شاملة وبجودة عالية ومن ثم سيغادر الحجاج إلى مكة المكرمة ضمن ترتيبات بسهولة ويسرللتخفيف على الحجاج مشقة رحلة الحج.


وأشار أن إقامة الحجاج مقسمة على 3 مستويات الأول سيقيم الحاج في فنادق 5 نجوم (vip) على بلاط الحرم وعدد الحجاج لهذه الفئة 1047 حاجاً.


وتابع " أن الفئة الثانية فنادق بمستوى 4 نجوم تبعد عن المسجد الحرام بين 1200 إلى 1500 متر، أما الفئة الثالثة فنادق تبعد عن الحرم 2000 متر كحد أقصى وسيقيم فيها 800 حاج أردني".


ونوه الخلايلة أنه تم اختيار نوعية مكيفة ومزودة بالثلاجة ومكان للنوم في خيم منى وعرفة مشيراً ان الحجاج الأردنيين سيتواجدون في منطقتين في منى بالتنسيق مع الجانب السعودي .


ولفت أن 5000 حاجاً أردنياً سيغادرون إلى الديار المقدسة برا و 2700 حاجاً سيغادر جواً و4500 حاجاً من حجاج الـ 48.


وحول الأسعار أوضح الخلايلة أن العام الماضي كانت أسعار الحج ثاني أقل سعر بين الدول العربية مشيراً أن العام الحالي شهدت ارتفاعاً في جميع الخدمات المقدمة في السعودية .


وختم الخلايلة أنه أوعز لرئيس البعثة الطبية بشراء أي دواء أو مواد طبية يحتاجها الحجاج الأردنيين خلال أداء مناسك الحج .


 




 

 


 

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