وزير الصناعة والتجارة: أجرينا 17 ألف زيارة رقابية على الأسواق منذ بداية العام ونركز على أسعار الدجاج حالياً

الوكيل الاخباري - رصد

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن جميع السلع متوفرة في الأردن سواء كانت محلية أو مستوردة ولا ارتفاع على الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك.

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وأضاف الشمالي اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن الوزارة تجري رصداً لـ 90 سلعة في الأسواق أسبوعياً ويتم تقديم التقرير لمجلس الوزراء حول أسعار السلع.



وشدد على أن قلة قليلة من التجار تسعى لاستغلال الشهر الفضيل والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن الوزارة أجرت نحو 17 ألف جولة رقابية منذ بداية العام لغاية الآن نتج عنها 930 مخالفة مما دفع التجار المخالفين لدفع غرامة مالية كبيرة تصل لـ 3 آلاف دينار.



وحول أسعار الدواجن أوضح أنه لغاية الآن الارتفاع ضمن المعدل الطبيعي، قائلاً " أي ارتفاع يرصد بشكل غير مبرر من الممكن أن يدفع الوزارة لوضع سقوف سعرية للدواجن ".



وأكد أنه يوجد 60 سلعة استقرت أسعارها منذ الأسبوع الماضي لغاية الأسبوع الحالي منها الألبان والحليب وبيض المائدة والزيوت النباتية والسكر.



وتابع " بحسب الرصد تبين أنه يوجد 19 سلعة انخفضت أسعارها منها أرز متوسط الحبة بنسبة 8%، وصنف من زيت دوار الشمس بنسبة من 3-10%، وصنف من السكر بنسبة 3%، والليمون المستورد 35%، والموز 8%، والزهرة 16% كما انخفضت أسعار الخيار والبندورة".



ولفت أنه يوجد 11 سلعة ارتفعت أسعارها منها الدجاج "النتافات" لارتفاع الطلب ، واللحوم الطازجة لارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، منوها أن أسعار لحم العجل ارتفع بنسبة 7% والباذنجان الكلاسيكي ارتفع بنسبة 50% والعجمي 16% .

وأوضح أن أغلب السلع الرمضانية تشهد أسعارها انخفاض عن العام الماضي، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الاسواق خلال شهر رمضان وشراء أغراضهم على مراحل.



وأكد أنه يوجد كاميرا لفريق رصد الأسواق ترصد المخالفات بطريقة مصورة للتأكد من ارتكاب المخالفة .



وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.



