 
الثلاثاء 2024-07-30 10:37 ص
 
 

اجراءات وقائية في المناطق المفتوحة والهواء وأماكن تكاثر البعوض لمكافحة حمى غرب النيل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 30-07-2024 10:09 ص

 

 الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة ان الأردن يقوم بإجراءات  وقائية لمكافحة النواقل والحشرات في الهواء والمسطحات المائية وتتبع مسارات الطيور المهاجرة لمنع انتشار مرض حمى غرب النيل.

وأضاف المقابلة  لـ "الوكيل الإخباري" أن وزارة الصحة تعمل مع وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية لمكافحة البعوض المنزلي.

وبين أن الوزارات المعنية مستمرة بالإجراءات الوقائية في المناطق المفتوحة والهواء الطلق وأماكن تكاثر البعوض.

وكانت وزارة الصحة قد أعدت خطة للتعامل مع المرض تضمنت التعريف به والوضع الوبائي المحلي، وجاهزيتها للاستجابة ودور المؤسسات الوطنية الشريكة من خلال تكثيف عملية الرش ومكافحة النواقل (الحشرات والبعوض).
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