البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال د.ابراهيم البدور رئيس لجنة الصحية النيابية الأسبق ان ازمة تسعيرة نقابة الاطباء مع شركات التأمين تأخذ منحنى "كسر العظم " . اضافة اعلان





واضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المطلوب تدخل حكومي سريع مع رأي قانوني -ويفضل من ديوان الرأي والتشريع- لتحديد أحقية النقابة ام شركات التأمين.



وبين ان وزارة الصحة والحكومة هي المسؤول الاول عن صحة المواطنين وتنظيم المهنة - وبما انها وافقت على نشر اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية- فمطلوب منها التدخل وعدم السماح لانفلات القطاع الطبي و عدم ادخال المواطنين في دوامة بين الطبيب وشركات التأمين.