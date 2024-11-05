التربية: فترة العطلة الصيفية وبين الفصلين لا تكفي لصيانة كافة المدارس

وقال العجارمة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هناك 4080 مدرسة في كافة محافظات المملكة ويتم إجراء الصيانة لها على مدار العام، حيث قامت الوزارة بصرف 20 مليون دينار للمقاولين من أجل إجراء أعمال الصيانة للمدارس خلال 2024.
وأضاف أن الوزارة تبذل كل جهدها لتجهيز المدارس من أجل استقبال الطلبة ولكن المقاولين قد يأخذون وقتا أكبر من المتوقع لإنجاز كافة أعمال الصيانة.
وأشار إلى أن المدارس تستقبل نحو 2 مليون طالب وطالبة وهناك سلوكيات خاطئة من بعض الطلبة في التعامل مع الغرف الصفية والأجهزة والأثاث في المدارس وهو ما يفرض على الوزارة إجراء عمليات صيانة دورية وكلها تحتاج إلى وقت.
وكانت وردت شكاوى عبر "برنامج الوكيل"، من قبل ذوي طلبة من وجود أعمال صيانة في المدارس أثناء وجود أبنائهم فيها مما يعرض سلامتهم للخطر في حين اشتكى آخرين من حاجة بعض المدارس للصيانة.
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