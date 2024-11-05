 
الثلاثاء 2024-11-05 10:22 ص
 

20 مليون لصيانة المدارس الحكومية في 2024

التربية: فترة العطلة الصيفية وبين الفصلين لا تكفي لصيانة كافة المدارس

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 09:37 ص
الوكيل الإخباري- اعتبر أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن فترة العطلة الصيفية وبين الفصلين غير كافية لإجراء الصيانة لكافة المدارس في المملكة في ظل وجود شكاوى من وجود أعمال صيانة خلال الفصل الدراسي مما يعرض سلامة الطلبة للخطر.اضافة اعلان


وقال العجارمة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هناك 4080 مدرسة في كافة محافظات المملكة ويتم إجراء الصيانة لها على مدار العام، حيث قامت الوزارة بصرف 20 مليون دينار للمقاولين من أجل إجراء أعمال الصيانة للمدارس خلال 2024.

وأضاف أن الوزارة تبذل كل جهدها لتجهيز المدارس من أجل استقبال الطلبة ولكن المقاولين قد يأخذون وقتا أكبر من المتوقع لإنجاز كافة أعمال الصيانة.

وأشار إلى أن المدارس تستقبل نحو 2 مليون طالب وطالبة وهناك سلوكيات خاطئة من بعض الطلبة في التعامل مع الغرف الصفية والأجهزة والأثاث في المدارس وهو ما يفرض على الوزارة إجراء عمليات صيانة دورية وكلها تحتاج إلى وقت.

وكانت وردت شكاوى عبر "برنامج الوكيل"، من قبل ذوي طلبة من وجود أعمال صيانة في المدارس أثناء وجود أبنائهم فيها مما يعرض سلامتهم للخطر في حين اشتكى آخرين من حاجة بعض المدارس للصيانة.
 
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